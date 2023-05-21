KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! 21 Mayıs 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 21 Mayıs 2023 Pazar günü Adana ve Kahramanmaraş dahil yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncellemeye devam ediyor. İşte, 21 Mayıs 2023 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

KAHRAMANMARAŞ'TA 3.8 ŞİDDETİNDE DEPREM

Kahramanmaraş'ta saat 16.41 sıralarınde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

