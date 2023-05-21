HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! 21 Mayıs 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! 21 Mayıs 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

21.05.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 21 Mayıs 2023 Pazar günü Kahramanmaraş dahil yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kili internette, "21 Mayıs 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamada bulunuldu. İşte, 21 Mayıs 2023 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! 21 Mayıs 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 21 Mayıs 2023 Pazar günü Adana ve Kahramanmaraş dahil yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncellemeye devam ediyor. İşte, 21 Mayıs 2023 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

KAHRAMANMARAŞ'TA 3.8 ŞİDDETİNDE DEPREM

Kahramanmaraş'ta saat 16.41 sıralarınde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçeli'den parlamenter sistem çıkışı! 'Memleketi felakete sürükler'Bahçeli'den parlamenter sistem çıkışı! 'Memleketi felakete sürükler'
Yeni mesajlarını bu karelerle verdilerYeni mesajlarını bu karelerle verdiler
YSK 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını yayınladıYSK 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını yayınladı
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Son depremler

En Çok Okunan Haberler

"Uraz'la ben yatmadım sen yattın" demişti!

"Uraz'la ben yatmadım sen yattın" demişti!

"Bazı kişiler devreye girdi" iddiası

"Bazı kişiler devreye girdi" iddiası

Sosyal medyada 'taciz' tuzağı! Tahrik edici konuşmalar yapıp...

Sosyal medyada 'taciz' tuzağı! Tahrik edici konuşmalar yapıp...

Polislerin şark görevi bire düşüyor!

Polislerin şark görevi bire düşüyor!

Evinin gösterişsiz olduğu söylenince... "7 odalı, 1 aylık kirası..."

Evinin gösterişsiz olduğu söylenince... "7 odalı, 1 aylık kirası..."

Türkiye’nin akın ettiği hastane! 2 bin kişi sıra bekliyor

Türkiye’nin akın ettiği hastane! 2 bin kişi sıra bekliyor

İlginizi Çekebilir

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.