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  4. Kahramanmaraş'ta görüntülendi! Dünyanın en ilginç hayvanı hiç su içmeden yaşıyor

Kahramanmaraş'ta görüntülendi! Dünyanın en ilginç hayvanı hiç su içmeden yaşıyor

26.07.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta dünyanın en ilginç hayvanlarından biri olarak kabul edilen ve yaşamını hiç su içmeden sürdüren ‘kanguru faresi’, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Emrah Tavşan ''Hiç su içmeden yaşayabiliyor. Ayrıca da dünyanın en ilginç 19 hayvanı arasında gösteriliyormuş. Bu hayvanı görüntülemek de benim açımdan özel bir şey oldu'' dedi.

Kahramanmaraş'ta görüntülendi! Dünyanın en ilginç hayvanı hiç su içmeden yaşıyor

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Altunelma Mahallesi’nde ikamet eden Emrah Tavşan adlı vatandaş, evinin yakınlarında gecenin karanlığında zıplayan bir hayvan fark etti. Gördüğü hayvanın, doğal yaşam alanı çöller olan kanguru faresi olduğunu anlayan Tavşan, hemen fotoğraflarını çekti. Kanguru faresi, daha sonra zıplayarak karanlıkta kayboldu.

KIRMIZI LİSTEDE

Görüntülediği hayvan hakkında araştırma yaptığını belirten Tavşan, “Kanguru faresi, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor. Hiç su içmeden yaşayabiliyor. Ayrıca da dünyanın en ilginç 19 hayvanı arasında gösteriliyormuş. Bu hayvanı görüntülemek de benim açımdan özel bir şey oldu” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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