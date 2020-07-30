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  4. Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 01:26 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde halk otobüsünün çarptığı 7 yaşındaki bisikletli çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Kaza, Ahmet Karacabey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile aniden yola çıkan 7 yaşındaki Suriye uyruklu Omar Şeyh Ahmed isimli çocuğa, H.A’nın kullandığı halk otobüsü çarptı.

Otobüsün altında sıkışan çocuğun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Otobüsün altından çıkarılan talihsiz çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Omar Şeyh Ahmed, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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