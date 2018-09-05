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Kahramanmaraş'ta tamir etmek için girdiği taş kırma makinesinde sıkışan usta feci şekilde öldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 23:16 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta tamir için girdiği taş kırma makinesinin aniden çalışması sonucu makinede sıkışan kaynak ustası Erkan Akar feci şekilde yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Pazarcık ilçesi Kızkapanlı Mahallesi'ndeki beton firmasında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerindeki taş kırma makinesinin arızalanması sonrası kaynak ustası Erkan Akar (42) kontrol etmek için makinenin içine girdi.

MAKİNE ANİDEN ÇALIŞTI

Arızayı tespit etmeye çalışan kaynak ustası Akar, makinenin aniden çalışması sonrası girdiği yerde sıkışarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erkan Akar'ın cenazesi Pazarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş taş kırma makinesi Erkan Akar

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