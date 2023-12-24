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  4. Kahramanmaraş'ta yürek yakan olay! 3 çocuk Ceyhan Nehri'ne düştü

Kahramanmaraş'ta yürek yakan olay! 3 çocuk Ceyhan Nehri'ne düştü

24.12.2023 21:44 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'taki Ceyhan Nehri'ne 3 çocuk düştü. Vatandaşların yardımıyla 2 çocuk kurtarılırken 1 çocuğa ulaşılamadı. Ekiplerin başlattığı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Kahramanmaraş'ta yürek yakan olay! 3 çocuk Ceyhan Nehri'ne düştü

Olay akşam saatlerinde Hasancık Mahallesi’ndeki Kılavuzlu Köprüsü civarında meydana geldi. İddiaya göre Ceyhan Nehri kenarındaki Suriye uyruklu 3 çocuk, nehre düştü. Çocuklardan ikisi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 14 yaşındaki çocuk akıntıya kapıldı. Çocuğun suda sürüklendiğini görenlerin 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi.

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Olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler botlar yardımıyla nehre girerek arama çalışması başlattı. 2 saat süren arma çalışmalarından sonuç çıkmayınca ekipler arama kurtarma çalışmalarına ara verdi.

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İtfaiye Grup Amiri Adnan Gökyardım, arama çalışmalarının yarın su altından devam edeceğini belirterek, "3 tane gencin suya kapıldığı ihbarı geldi. İkisi vatandaşlar tarafından çıkarılmış, bir kişinin akıntıya kapıldığı söylendi. Onun görüldüğü yerde de detaylı yüzeysel arama yaptık herhangi bir şeye rastlayamadık. Dalgıçlar için tehlike arz edeceğinden sabah gelip su altında detaylı arama yapacağız” dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceyhan Nehri‎ Kahramanmaraş
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