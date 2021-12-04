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  4. Kahramanmaraş'ta yürek yakan olay! Evde çıkan yangında 3 kardeş öldü

Kahramanmaraş'ta yürek yakan olay! Evde çıkan yangında 3 kardeş öldü

04.12.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında, annelerinin evde bıraktığı Suriye uyruklu kardeşler Muhammet Rida (5), Abdulnasır (3) ve Talip Şakir (2) dumandan zehirlenip öldü.

Kahramanmaraş'ta yürek yakan olay! Evde çıkan yangında 3 kardeş öldü

Pazarcık ilçesi Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında oturan Suriye uyruklu F.Z.E. (22), dün çocukları Muhammet Rida, Abdulnasır ve Talip Şakir'i evde bırakıp aile sağlığı merkezine gitti. Bir süre sonra evde yangın çıktı.

ZEHİRLENDİLER

Durumu fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı incelemede 3 kardeş hareketsiz bulundu. Dumandan zehirlendiği belirlenen kardeşler, ambulansla kaldırıldıkları Pazarcık Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kardeşlerin cenazeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kahramanmaraş
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