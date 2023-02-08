Kahramanmaraş'ta yürekleri ısıtan kurtuluş! 13 yaşındaki küçük Berat 55 saat sonra elinde tuttuğu kuşuyla enkazdan çıkarıldı

Tüm Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde peş peşe meydana gelen depremler 10 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken içimizi ısıtan bir haber de Kahramanmaraş'tan geldi....

55 SAAT SONRA ELİNDE MUHABBET KUŞUYLA...

Esençan Apartmanı'na ait enkazdan ses gelmesi üzerine, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını başlattılar. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Berat'ın elinde bir muhabbet kuşu tuttuğu görüldü.

Hipotermi tehlikesine karşı özel örtülere sarılan Berat, ambulansa götürüldüğü sırada teyzesi Döndü Öztürk'ü görünce sağlık ekiplerinden durmalarını istedi ve muhabbet kuşunu, yanına çağırdığı teyzesine emanet etti.

Teyze Öztürk, yeğeninden aldığı kuşu önce bağrına bastı, sonra da çevreden bulduğu ekmekten yedirdi, şişe kapağından su içirdi. Zaman zaman sevinç gözyaşları döken teyze, "Allah'a şükürler olsun." dedi.

13 yaşındaki Berat Sarı ise 55 saat sonra enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbeycan ve Dubai'den gelen ekipler de destek verdi.

ANNESİ DE 56 SAAT SONRA KURTARILDI

Berat Sarı'nın çıkarılmasının ardından ekipler annesi Ayşe Sarı'ya da ulaştı. Azerbaycan ve Dubai'den gelen ekiplerin de destek verdiği çalışmalarda anne Ayşe Sarı depremden 56 saat sonra enkaz altından çıkarılmış oldu.

Ayşe Sarı, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

