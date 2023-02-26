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Kahramanmaraş ve Hatay da deprem mi oldu? 26 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi!

26.02.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 11 ili etkileyen bu depremde Hatay en çok zararı olan illerden oldu. Büyük depremlerden bu yana artçı depremler sık sık yaşanmaya devam ederken Hatay ve Kahramanmaraş'ta bir deprem daha oldu. Peki 26 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Kahramanmaraş ve Hatay da deprem mi oldu? 26 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi!

Büyük Kahramanmaraş depreminin ardından artçı depremlerin yanı sıra normal büyüklükteki depremler de meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş, Hatay, Malatya sallandı. Deprem bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Peki 26 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Kahramanmaraş ve Hatay da deprem mi oldu? 26 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi!

HATAY VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

AFAD, Hatay Hassa'da 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 26 Şubat 08.21 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 12.17 km olarak belirlendi.

AFAD, Kahramanmaraş Kandil Barajı'nda 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 26 Şubat saat 07.37 sıralarında meydana gelen depremin derinliğinin 7 km olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş ve Hatay da deprem mi oldu? 26 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi Malatya Doğanşehir'de bugün 08.43 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğünün 3.0 derinliğinin ise 5.0 km olduğu açıklandı.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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