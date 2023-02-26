Kahramanmaraş ve Hatay da deprem mi oldu? 26 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi!

Büyük Kahramanmaraş depreminin ardından artçı depremlerin yanı sıra normal büyüklükteki depremler de meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş, Hatay, Malatya sallandı. Deprem bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Peki 26 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

HATAY VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

AFAD, Hatay Hassa'da 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 26 Şubat 08.21 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 12.17 km olarak belirlendi.

AFAD, Kahramanmaraş Kandil Barajı'nda 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 26 Şubat saat 07.37 sıralarında meydana gelen depremin derinliğinin 7 km olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi Malatya Doğanşehir'de bugün 08.43 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğünün 3.0 derinliğinin ise 5.0 km olduğu açıklandı.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

