Kahramanmaraş'ta 3 ahır ve 40 ton buğday yandı

GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında 3 ahır ile 40 ton buğday yanarak kül oldu.
Yangın, bu sabah ilçenin Bozhüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Doğan Güzel'in ahırında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki diğer 2 ahıra da sıçradı. İhbar üzerine ola yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ahırlar kullanılamaz hale gelirken, 40 ton buğday, yem karma makinesi, bin 500 saman balyası, 600 yonca balyası, yem ve kömür gibi malzemeler de tamamen yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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