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Kahramanmaraş’ta 3 gaspçı tutuklandı

01.03.2021 18:42 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta bir kişiyi darp ederek cep telefonunu gasp eden 3 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre , olay dün akşam tarihi Maraş Kalesi civarında meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta bir kişiyi darp ederek cep telefonunu gasp eden 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre , olay dün akşam tarihi Maraş Kalesi civarında meydana geldi. Emniyete başvuran A.H, tanımadığı 3 kişinin kendisini zorla araca alarak darp ettiklerini ve telefonunu aldıklarını iddia etti. Asayiş Gasp Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden ve görgü tanıklarının ifadelerinden 3 zanlının bindikleri aracın plakasını belirledi. Gece saatlerinde eşkale uygun olan D.Y, O.Ö. ve A.Y isimli şahıslar yakalandı. Gasp edildiği iddia edilen cep telefonu şüphelilerin üzerinden çıktı. Yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Adliyeye intikal ettirilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 2 kişi işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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