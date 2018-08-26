Kahramanmaraş'ta cinayet

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet olduğu ileri sürülen annesini ve kardeşini av tüfeğiyle öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Sami S. (49), aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi Hasret (86) ve kardeşi Feramuz S'ye (43) ilçeye bağlı Gölpınar Mahallesi'ndeki evlerinin önünde av tüfeğiyle ateş etti.
Olayda yaralanan Hasret ve Feramuz S, kaldırıldıkları Göksun Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kaçan Sami S'yi olayda kullandığı tüfekle birlikte yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var
Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı
TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü
Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kadın gözaltında
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Türkiye'ye destek
ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı
Japonya'nın bilinmeyen yüzü
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum