Kahramanmaraş'ta cinayet

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet olduğu ileri sürülen annesini ve kardeşini av tüfeğiyle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Sami S. (49), aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi Hasret (86) ve kardeşi Feramuz S'ye (43) ilçeye bağlı Gölpınar Mahallesi'ndeki evlerinin önünde av tüfeğiyle ateş etti.

Olayda yaralanan Hasret ve Feramuz S, kaldırıldıkları Göksun Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan Sami S'yi olayda kullandığı tüfekle birlikte yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

