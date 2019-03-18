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Kahramanmaraş'ta cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 19:57 | Son Güncelleme

Kızının uygunsuz fotoğraflarını yaymakla tehdit ettiğini ileri sürdüğü kişiyi silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Kahramanmaraş'ta, kızının uygunsuz fotoğraflarını yaymakla tehdit ettiğini iddia ettiği kişiyi öldüren sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kadir I. ile avukatı katıldı.

Sanık Kadir I, savunmasında, kızının bir arkadaşı aracılığıyla maktul Tamer Çetin ile tanıştığını belirterek, durumu çok sonra öğrendiğini söyledi.

Kızının maktulle görüştüğünü kendisine gelen telefonla öğrendiğini iddia eden Kadir I, "Cep telefonu ile maktul Tamer Çetin'i arayarak kızımın kendisiyle görüşmek istemediğini anlattım. Maktul beni ikna etmeye çalıştı. Daha sonra beni, kızımla çekilmiş müstehcen fotoğraflarını sosyal medyadan yaymakla tehdit etti. Kızımın fotoğraflarını müstehcen fotoğraflara yapıştırıyordu." diye konuştu.

Çetin'i çok kez evinin etrafında gördüğünü dile getiren Kadir I, daha sonra maktulle bir lokantada karşılaştığını anlattı.

Kadir I, Çetin'i öldürmek için kastının olmadığını ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Lokantada maktul beni gördü ve içerisinde silah olduğunu düşündüğüm çantasına doğru hamle yapınca belimdeki tabancayı 2 el bacaklarına doğru ateş ettim. Daha sonra 2 el daha ateş ettim çünkü masadaki çantaya doğru hamle yapmaya çalışıyordu. Yanımda bulunan çekiçle maktule vurdum. Kesinlikle öldürmek kastım yoktu ancak kendimi korumak için onu yaralama kastıyla olmuştur. Çok pişmanım, hayatım karardı."

Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir lokantada 5 Haziran 2018'de çıkan silahlı kavgada Tamer Çetin, hayatını kaybetmiş, olayla ilgili Kadir I. tutuklanmıştı.

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