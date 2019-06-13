Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 25 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 519 personelin katılımıyla kent genelinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı.

12 bin 601 kişinin sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

Uygulama kapsamında 279 umuma açık yer ve 158 okul ve çevresi kontrol edildi.

Araçlara yönelik yapılan denetimlerde ise 3 bin 176 araç kontrol edildi. 51 araca 27 bin 869 lira cezai işlem uygulandı. 19 araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekir Mahallesinde ormanlıktan kaçak kesilen ağaçlara el koydu. Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Narlı Mahallesi'nde 2 araç içerisinde yaptıkları aramada bir miktar esrar ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

