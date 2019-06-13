HABER

Kahramanmaraş'ta "Huzur ve Güven" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 00:11 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 25 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 25 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 519 personelin katılımıyla kent genelinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı.

12 bin 601 kişinin sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

Uygulama kapsamında 279 umuma açık yer ve 158 okul ve çevresi kontrol edildi.

Araçlara yönelik yapılan denetimlerde ise 3 bin 176 araç kontrol edildi. 51 araca 27 bin 869 lira cezai işlem uygulandı. 19 araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekir Mahallesinde ormanlıktan kaçak kesilen ağaçlara el koydu. Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Narlı Mahallesi'nde 2 araç içerisinde yaptıkları aramada bir miktar esrar ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
‘Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019’ ödülleri sahiplerini buldu‘Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019’ ödülleri sahiplerini buldu
12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı Kahramanmaraş Uygulama uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

Adalet Bakanı Gül: Gülen'in iadesi konusunda yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik

Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama: Yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik

Ordu'da dolu yağışı: 10 yaralı

Ordu’daki dolu yağışı 10 kişiyi yaraladı

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.