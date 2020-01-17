Kahramanmaraş'ta iş makinesiyle kaçak kazı yapan 10 şüpheli gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ(AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı.
Merkez Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, merkez Onikişubat ilçesinde, Hacımustafa Mahallesi Yel Değmez mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler iş makinesiyle define aradıkları belirlenen O.K, B.G, A.K, Ü.O, İ.E, Y.F, O.K, H.K, A.B. ve V.U'yu suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
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