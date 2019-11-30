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Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 22:40 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri kaçak sigara, içki ve cinsel içerikli ilaç operasyonlarında 4 kişiyi yakaladı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde faaliyette bulunan bir iş yerinde arama yaptı.

Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri kaçak sigara, içki ve cinsel içerikli ilaç operasyonlarında 4 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde faaliyette bulunan bir iş yerinde arama yaptı. İş yerinde, bin 175 adet puro, 27 paket sigara, 31 adet elektronik sigara likiti, 214 paket pipo tütünü, 24 kutu nargile tütünü ele geçirildi. İş yerinde B.G. isimli şahsın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bir diğer olayda, Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a kaçak sigara, tütün mamulü ve cinsel içerikli hap getiren 27 plakalı araca Kapıçam mevkiinde operasyon yapıldı. Araçta yapılan aramada, 124 paket bandrolsüz puro tütünü, 150 paket gümrük kaçağı sigara, 220 paket tütün yan mamulleri, 350 adet cinsel içerikli jel ele geçirildi. Araçta bulunan E.S. gözaltına alındı.

Ekipler, Dulkadiroğlu ilçesi Menderes ve Duraklı Mahallelerinde de operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 10 şişe sahte rakı ve 5 litre açık viski ele geçirdi. Olayla ilgisi bulunan M.A ve İ.G yakalandı.

Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı

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