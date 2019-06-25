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Kahramanmaraş'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

Kaza güvenlik kameralarınca da görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Koray Vicdan idaresindeki 45 ACZ 77 plakalı otomobil, Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi'nde, Bayram Akdam yönetimindeki 46 EJ 532 plakalı sepetli motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Esengül Akdam ve Süleyman Selvi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sol bacağı kopan sürücü Akdam, buradaki ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosiklettekilerin havalanarak yere düşmesi ve vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elbistan trafik kazası yaralı

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