HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 10:46 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta engebeli arazide 3 gündür devam eden örtü ve orman yangını, orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.Andırın ilçesi Sumaklı ve Güdenli mevkilerinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta engebeli arazide 3 gündür devam eden örtü ve orman yangını, orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Andırın ilçesi Sumaklı ve Güdenli mevkilerinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangın kontrol altına alındı. 3 gündür devam eden yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 50 civarında arazöz ve su tankı, 10 dozer ve greyder ile müdahale edildi. Yaklaşık 15 hektar alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındıktan sonra sabaha karşı soğutma işlemine geçildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta orman yangını

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
'Otelinde alkol satılıyor' iddiası olay oldu! Açıklama geldi'Otelinde alkol satılıyor' iddiası olay oldu! Açıklama geldi
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
En Çok Okunan Haberler
Mısır'ın Türkiye hakkındaki sözlerine sert tepki
Mısır'ın Türkiye hakkındaki sözlerine sert tepki
Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'
Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'
Hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi
Hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Firari suç örgütü yöneticisi Ankara'da yakalandı
Firari suç örgütü yöneticisi Ankara'da yakalandı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var
İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Diğer Haberler
Koronavirüslü kişi, kavga ettiği komşusunun çocuğuna tükürdü
Koronavirüslü kişi, kavga ettiği komşusunun çocuğuna tükürdü
Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....
Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....
Nihat Hatipoğlu'nun otelinde alkol satılıyor iddiası olay oldu! Hatipoğlu'ndan çok sert açıklama
'Otelinde alkol satılıyor' iddiası olay oldu! Açıklama geldi
Yer: Antalya! Yüzlerce balık telef oldu
Yer: Antalya! Yüzlerce balık telef oldu
Koronavirüse aldırış etmediler! Sabaha kadar eğlendiler
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Sabaha kadar sürdü
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.