Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta engebeli arazide 3 gündür devam eden örtü ve orman yangını, orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Andırın ilçesi Sumaklı ve Güdenli mevkilerinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangın kontrol altına alındı. 3 gündür devam eden yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 50 civarında arazöz ve su tankı, 10 dozer ve greyder ile müdahale edildi. Yaklaşık 15 hektar alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındıktan sonra sabaha karşı soğutma işlemine geçildiği öğrenildi.



