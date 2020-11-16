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Kahramanmaraş’ta sağlık çalışanı korona virüse yenildi

16.11.2020 00:11 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta sağlık çalışanı korona virüse yenildi

Kahramanmaraş’ta gönüllü olarak pandemi çağrı merkezinde görev yapan sağlık çalışanı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Kahramanmaraş’ta korona virüsü nedeniyle bir sağlık çalışanı daha yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş’ta gönüllü olarak pandemi çağrı merkezinde görev yapan sağlık çalışanı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş’ta korona virüsü nedeniyle bir sağlık çalışanı daha yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından olan ve gönüllü olarak pandemi çağrı merkezinde görev yapan Sururi Çoşkun, bir süre önce salgına yakalandı. Kısa süre önce Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evinde ilaçlarını alarak tedavi görüp izole olan Sururi Çoşkun’un bugün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Çoşkun’un ölüm haberiyle yıkılan sağlık çalışanları haberi sosyal medyada “maalesef bir sağlık çalışanı daha Covit-19’dan vefat etti” şeklinde duyurdu.
Öte yandan Kahramanmaraş’ta daha önce korona virüs nedeniyle Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Özlü ve sağlık memuru Cemal Orçan hayatını kaybetmişti.

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