Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Afşin Hükümet Konağı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki Nazım Kaynak Bulvarı'nda, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunduğu iddia edilen Habip Yılmaz ile Ö.T. ve A.T. karşılaştı.

Taraflar arasındaki tartışmanın ardından Ö.T. ve A.T, silah ve av tüfeğiyle Yılmaz'a ateş etti.

Eşi ve çocukları da yanında olan Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Silah seslerinin ardından çok sayıda polis, olay yerine ellerinde silahlarıyla koştu.

Polisler kısa sürede, önce Ö.T. sonra da A.T'yi etkisiz hale getirip silahlarına el koydu.

