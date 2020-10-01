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Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 21:45 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesinde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesinde meydana geldi. Türkoğlu İlçesi Kılılı Mahallesinde ikamet eden Süleyman B. (79), aynı mahallede komşusu Abdullah Kaya (35) ile arazi anlaşmazlığı nedeni ile tartışmaya başladı. Bir müddet sonra silahlı kavgaya dönüşen tartışmada Süleyman B. av tüfeğiyle Abdullah Kaya’yı karın bölgesinden vurarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıyı Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Abdullah Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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