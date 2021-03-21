HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş’ta silahlı kavgaya 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta silahlı kavgaya 2 tutuklama

21.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta iki grup arasında çıkan silah kavga sonucu gözaltına alınan üç kişiden ikisi tutuklandı.Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yeri önünde meydana gelen olayda, M.G.

Kahramanmaraş’ta iki grup arasında çıkan silah kavga sonucu gözaltına alınan üç kişiden ikisi tutuklandı.
Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yeri önünde meydana gelen olayda, M.G. (57), E.M.G. (23) ve H.İ.G. (27) iş yerindeki Y.Ö. (35), E.Ö. (34) ve Ş.Ö. (61) ile bir süre tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce 3 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Ö. ve E.M.G. tutuklanırken, M.G. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali
İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettilerİlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

Vakaların arttığı Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Son Dakika! MSB duyurdu: 1 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Sınırımızda 1 terörist yakalandı

Nevruzu kutlarken alev alacaklardı! Ateş bir anda parladı

Ateş bir anda parladı! Nevruz Bayramı'nda korkutan anlar

PKK/YPG'li teröristlerin Ayn İsa'da yeni oyunu

PKK/YPG'li teröristlerin Ayn İsa'da yeni oyunu

Sezonun ilk uçağı indi: Muğla cennetten bir köşe

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Dünya Down Sendromu Günü mesajları ve sözleri | Down Sendromu Günü için mesajlar

Dünya Down Sendromu Günü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.