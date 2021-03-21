Kahramanmaraş’ta silahlı kavgaya 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta iki grup arasında çıkan silah kavga sonucu gözaltına alınan üç kişiden ikisi tutuklandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yeri önünde meydana gelen olayda, M.G. (57), E.M.G. (23) ve H.İ.G. (27) iş yerindeki Y.Ö. (35), E.Ö. (34) ve Ş.Ö. (61) ile bir süre tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce 3 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Ö. ve E.M.G. tutuklanırken, M.G. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

