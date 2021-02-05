HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

05.02.2021 17:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Çevre Yolu’nda sürücüsü belirlenemeyen 06 HJ 519 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çevre Yolu’nda sürücüsü belirlenemeyen 06 HJ 519 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan Mert Kalkan, Gökdeniz Gökkaya ve Ömer Özer yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen vatandaşlar ve itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarılarak 112 görevlileri tarafından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mert Kalkan hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Ömer Özer ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

MSB duyurdu: 9'uncu görüşme yapıldı

9'uncu görüşme yapıldı

Son dakika... ABD Büyükelçisi Satterfield'dan S-400 açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

Kırklareli'nde açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 ay yasaklandı

Valilik açıkladı! 1 ay boyunca yasaklandı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

‘Yedek parça işinde iyi kar var’ diyerek 10 milyon lira dolandırdı

'Bu işte iyi para var' dedi, 10 milyon liralık vurgun yaptı

'Süt banyosu' ve 'dönerle dans' sonrası şimdi de ekmekle çirkin oyun

'Süt banyosu' ve 'dönerle dans' sonrası şimdi de ekmek skandalı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.