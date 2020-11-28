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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 yaralı

28.11.2020 14:20 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonun bordür taşlarına çarparak devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında kamyon sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerinde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonun bordür taşlarına çarparak devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında kamyon sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerinde meydana geldi. A.C. idaresindeki 46 P 9050 plakalı kamyon, Göksun ilçesi istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bordür taşlarına çarptıktan sonra yan yattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri kamyon sürücüsü A.C’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yol dışında kalan kamyon çekici marifetiyle kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 yaralı

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