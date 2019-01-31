Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muzaffer Kılıç idaresindeki 46 FD 676 otomobil ile Hacı Çif'in kullandığı 31 H 0392 otomobil, Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu kavşağında çarpıştı.
Kazada, sürücü Kılıç ile aynı araçta bulunan Fethiye, Neslihan, Muhammet Emin, Hümeyra, Hasret ve Raziye Kılıç yaralandı.
Diğer aracın sürücüsü Hacı Çif, kazadan yara almadan kurtuldu.
112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu ve Necip Fazıl Şehir hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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