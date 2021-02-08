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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

08.02.2021 18:26 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takipte T.Ç. (27) ve E.B. (31) isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin araçlarında ve ikametlerinde narkotik köpeği “Alfi” ile yapılan aramada çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İşlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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