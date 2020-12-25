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Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 8 tutuklama

25.12.2020 13:40 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kuryelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda zula edilerek saklanmış çeşitli miktarlarda, farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kuryelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda zula edilerek saklanmış çeşitli miktarlarda, farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda H.D.K. (25), İ.K.(21), T.Ş. (31), B.Ş. (18), S.Ş. (28), Ö.Y. (21), K.Ö. (23) ve S.D. (29) isimli 8 kişi gözaltına alındı.
Emniyette ifadeleri alınan 8 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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