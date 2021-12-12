HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahreden anlar! Herkesin önünde köprüden atladı, kimse engelleyemedi

Kahreden anlar! Herkesin önünde köprüden atladı, kimse engelleyemedi

12.12.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesindeki tarihi köprüden atlayan 42 yaşındaki Özcan U., ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların kayda aldığı anlarda, şahsın suyun sığ olması nedeniyle zemine çakıldığı görüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Bafra ilçesinde bulunan tarihi Çetinkaya Köprüsü'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Özcan U., köprünün kemer şeklindeki ayakları üzerine çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

AĞIR YARALI HALDE KURTULDU

Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri Özcan U.'yu ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarına karşılık vermeyen Özcan U. köprüden kendini suya bıraktı. Ağır yaralanan Özcan U., itfaiye ekiplerince sudan çıkararak ambulansa taşıdı.

tarihi-kopruden-atladi-agir-yaralandi-o-anlar-kamerada_1319_dhaphoto2

"NEREDEYİM BEN?"

Ayaklarının kırıldığı öğrenilen Özcan U.'nun, ambulansa taşındığı sırada, 'Neredeyim ben?' dediği duyuldu. Hastaneye götürülen Özcan U. tedaviye alındı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katlettiVahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katletti
Şalvarlı soygun! Saniyeler içinde 1 milyonluk pırlantayı böyle çalmışlarŞalvarlı soygun! Saniyeler içinde 1 milyonluk pırlantayı böyle çalmışlar
Oğlu kaza yapan babadan şoke eden tepki: Geberseydi keşkeOğlu kaza yapan babadan şoke eden tepki: Geberseydi keşke
Anahtar Kelimeler:
İntihar Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Marketlerde fiyatı 18 TL'yi buldu: İnsanlara acımadan satıyorlar

Marketlerde fiyatı 18 TL'yi buldu: İnsanlara acımadan satıyorlar

Efsane yarışmacılar Survivor All Star ile dönüyor! Acun Ilıcalı açıkladı

Efsane yarışmacılar Survivor All Star ile dönüyor! Acun Ilıcalı açıkladı

Gelen haber ilçede büyük sevinç yarattı

Gelen haber ilçede büyük sevinç yarattı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.