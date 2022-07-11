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  4. Kahreden fotoğraf! Başından ayrılamadılar: Feryatlar, gözyaşları...

Kahreden fotoğraf! Başından ayrılamadılar: Feryatlar, gözyaşları...

11.07.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. Serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki bir çocuk boğularak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından 15 metre derinlikte bulundu. Çocuğun yakınları cenazeye sarılarak gözyaşı dökerken çocuğun suda kaybolduktan sonra ailesinin yaşadığı panik anları ve feryatlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre acı olay, saat 16.00 sırasında Konyaaltı ilçesindeki Doyran Göleti’nde meydana geldi. Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde 15 yaşındaki İbrahim Zahit A., yakınlarıyla gölete geldi. Zahit A., bir süre sonra serinlemek için akrabalarıyla gölete girdi. Bu arada çocuk bir anda gözlerden kayboldu. Arama yapan yakınları sonuca ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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YARIM SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN 15 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, UMKE, JAK ve SAK ekipleri sevk edildi. Sualtı ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Zahit A.’nın cansız bedeni 15 metre derinlikte bulundu.

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CENAZESİNE SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Karaya çıkarılan çocuğun cenazesine yakınları sarılarak gözyaşı döktü.

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Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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PANİK ANLARI VE FERYATLAR...

Öte yandan çocuğun suda kaybolduktan sonra ailenin yaşadığı panik anları ve feryatları cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya boğulma gölet
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