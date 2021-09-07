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Kahreden haber! Polis memuru hayatını kaybetti

07.09.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Nülüfer'de kullandığı aracın ağaca çarpıp takla atması sonucu 45 yaşındaki polis memuru Murat Serdar Ateş hayatını kaybetti. Bursa Valiliği’nde görev yapan 2 çocuk babası Ateş’in ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Kahreden haber! Polis memuru hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Dağyenice Yolu’nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Foto Film Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Murat Serdar Ateş’in kontrolünü kaybettiği aracı, ağaca çarptıktan sonra takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ateş’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Murat Serdar Ateş’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

ÖLÜMÜ SEVENLERİ YASA BOĞDU

Bursa Valiliği’nde görev yapan 2 çocuk babası Ateş’in ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Murat Serdar Ateş'in cenazesi, bugün ikindide Demirci Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA


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trafik kazası Bursa Nilüfer
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