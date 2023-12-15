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  4. Kahreden kare! Alışverişten dönen kadın karanlıktan fark edilemedi, hayatını kaybetti

Kahreden kare! Alışverişten dönen kadın karanlıktan fark edilemedi, hayatını kaybetti

15.12.2023 22:27 | Son Güncelleme:
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Akşam saatlerinde Bursa'da meydana gelen acı olay yürekleri sızlattı. Alışverişten dönen 64 yaşındaki Nebiye Avcı fenalaşarak boş bir arsada yere yığıldı. Tam o esnada hareketlenen Tır yaşlı kadını fark etmeyince üzerinden geçti. Tır sürücüsü aracı sarsıldıktan sonra aşağı inince acı görüntüyle karşılaştı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kahreden kare! Alışverişten dönen kadın karanlıktan fark edilemedi, hayatını kaybetti

Bursa’da boş arsada yürürken fenalaşarak yere düşen yaşlı kadın, harekete etmeye hazırlanan tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

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TIR SARSILDI, SÜRÜCÜ ÖYLE FARK ETTİ

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, market alışverişi yapan Nebiye Avcı (64), eve döndüğü sırada fenalaşarak boş arsada yere düştü. O sırada arsada hareket haline geçmeye hazırlanan C.Y. idaresindeki tır ile karanlık nedeniyle fark edemediği yaşlı kadının üzerinden geçti. Tırın sarsılmasıyla birlikte duran C.Y., Nebiye Avcı’yı yerde hareketsiz bir şekilde gördü.

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EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Avcı’ya yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Nebiye Avcı’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Tır kaza
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