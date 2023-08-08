Kahreden olay: 6 gün önce emekli olup oğluyla tatile çıkmıştı! Boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarırken...

Sakarya'da çalıştığı lastik fabrikasından 6 gün önce emekli olan Reşat Mertoğlu, oğluyla Kandıra'ya tatile geldi. Mertoğlu, dün sahilde otururken, denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını fark edip oğluyla yardıma koştu. Kadına ip atan Mertoğlu, bu sırada dalgalara kapıldı. Kadın kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Mertoğlu ise kayboldu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, aramalarında Reşat Mertoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Mertoğlu'nun cenazesi, otopsi için Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Reşat Mertoğlu’nun cenazesi, Sakarya'nın Serdivan ilçesine götürüldü. Çark Sanayi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mertoğlu, Serdivan Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(DHA)

