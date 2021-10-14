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Kahreden olay! Alevlerin arasında hayatını kaybetti

14.10.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta yalnız yaşadığı evde çıkan yangından kaçamayan 42 yaşındaki Mehmet Durmuş, hayatını kaybetti. Alevler arasında yanarak yaşamını yitiren kişinin, alevler söndürülünce evde olduğu fark edildi.

Kahreden olay! Alevlerin arasında hayatını kaybetti

Uşak’ta merkeze bağlı Göğem köyünde bir ikamette, sabahın erken saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı doğrultusunda köye itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Titiz çalışma gerçekleştiren ekipler, yangını söndürme sırasında evde bir kişinin olduğunu fark etti. Ekipler, bir yandan evdeki vatandaşı dışarıya çıkarırken bir yandan da titiz çalışmalarla evdeki yangını söndürdü.

Sağlık ekipleri, yangında evde kalan şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma ekipleri ise şahsın evde yalnız yaşayan Mehmet Durmuş (42) olduğunu belirledi. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Uşak
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