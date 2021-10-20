HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahreden olay! Ayağına kıymık battı, enfeksiyondan hayatını kaybetti

Kahreden olay! Ayağına kıymık battı, enfeksiyondan hayatını kaybetti

20.10.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, ayağına kıymık batan ve sonrasında enfeksiyon kapan Hüseyin Kobyaoğlu (57), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kahreden olay! Ayağına kıymık battı, enfeksiyondan hayatını kaybetti

Akyazı'nın Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Kobyaoğlu’nun ayağına, yaklaşık 1 ay önce bahçede kıymık battı. Hüseyin Kobyaoğlu bir süre sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Kobyaoğlu’nun vücudunda enfeksiyon oluştuğu belirlendi. Kobyaoğlu, Yalova’da bulunan bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Kobyaoğlu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Öğrenci servisi bulunan Kobyaoğlu’nun cenazesi bugün Yuvalak Mahallesi’nde toprağa verilecek.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne olduDoktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne oldu
Tekirdağ'da mide bulandıran olay! İki kız çocuğunu da taciz etmişTekirdağ'da mide bulandıran olay! İki kız çocuğunu da taciz etmiş
Boru patladı, su metrelerce yükseldiBoru patladı, su metrelerce yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

Müdür yardımcısından şok savunma: Çok şık ve dikkat çekiciydi

Müdür yardımcısından şok savunma: Çok şık ve dikkat çekiciydi

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Göğüs detayı! Gelen yorum olay oldu

Göğüs detayı! Gelen yorum olay oldu

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

Liseli Boran'ın korkunç sonu! Arkadaşı tutuklandı

Liseli Boran'ın korkunç sonu! Arkadaşı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.