HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kahreden olay! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra öldü

Kahreden olay! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra öldü

19.11.2020 12:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kahreden olay! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra öldü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören Rahmi Akar (73) yaşamını yitirirken, evinde karantinada bulunan oğlu Mahir Akar (57) da babasının ölümüyle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Körfez'e bağlı Hacı Osman Mahallesi’nde oturan ve bakkal işleten Rahmi Akar ile eşi Meliha Akar, koronavirüs nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Rahmi Akar, önceki gün yaşamını yitirdi. Evinde karantinada bulunan, emekli Mahir Akar ise dün babasının ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu. Akar, karantinada olması nedeniyle babasının cenaze namazına da katılamadı.

4b63353e334bc59e0f4fc6850e181602

Babasının ölümünün üzüntüsünü yaşayan Mahir Akar, dün akşam saatlerinde fenalaştı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Akar’ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak. Mahir Akar’ın cenazesi, bugün Körfez ilçesinde toprağa verilecek.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Yaralı halde bulmuşlar! Takdir toplayan görüntülerYaralı halde bulmuşlar! Takdir toplayan görüntüler
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Kendisini feda etti, ailesini yanmaktan kurtardı

Kendisini feda etti, ailesini yanmaktan kurtardı

Kan donduran olay! Kayıp genci, arkadaşı öldürüp üzerine beton dökmüş

Kan donduran olay! Kayıp genci, arkadaşı öldürüp üzerine beton dökmüş

18 aylık kızını tehlikeli durumlarda fotoğraflıyor

18 aylık kızını tehlikeli durumlarda fotoğraflıyor

Yaralı halde bulmuşlar! Zavallı köpeği kucaklayıp belediyeye getirdiler

Yaralı halde bulmuşlar! Takdir toplayan görüntüler

Koronavirüs sürecinde Türkiye'ye gelen dönmek istemiyor!

Türkiye'ye gelen dönmek istemiyor! O kente yerleşenler bile var

Antik kentte heyecanlandıran keşif! 2016'dan beri devam ediyordu

Blaundos Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.