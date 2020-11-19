Kahreden olay! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra öldü

Körfez'e bağlı Hacı Osman Mahallesi’nde oturan ve bakkal işleten Rahmi Akar ile eşi Meliha Akar, koronavirüs nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Rahmi Akar, önceki gün yaşamını yitirdi. Evinde karantinada bulunan, emekli Mahir Akar ise dün babasının ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu. Akar, karantinada olması nedeniyle babasının cenaze namazına da katılamadı.

Babasının ölümünün üzüntüsünü yaşayan Mahir Akar, dün akşam saatlerinde fenalaştı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Akar’ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak. Mahir Akar’ın cenazesi, bugün Körfez ilçesinde toprağa verilecek.

DHA

