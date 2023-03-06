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  4. Kahreden olay! Merve Abra cam silerken düşüp hayatını kaybetti

Kahreden olay! Merve Abra cam silerken düşüp hayatını kaybetti

06.03.2023 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 29 yaşındaki Merve Abra, evinin balkonunda cam silerken dengesini kaybedip yaklaşık 9 metre yükseklikten beton zemine düştü. Abra'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahreden olay! Merve Abra cam silerken düşüp hayatını kaybetti

Olay, Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi. Evli iki çocuk annesi Merve Abra, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evinin balkonunda cam silerken dengesini kaybedip, yaklaşık 9 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi, Merve Abra'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Abra'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası Abra'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Abra, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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