Kahreden olay: Oğlunun kaza haberini alarak olay yerine geldi! Sonrasında...

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesinde Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrularak refüje çıktı, ardından palmiye ağacına çarptı.

Kaza sonrası araçta yolcu olarak bulunan M.Y., başını aracın ön camına çarpması sonucu yaralandı. M.Y. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınırken, aracı kullanan E.Y.’nin babası A.Y., kaza haberini alarak olay yerine geldi.

BABA OLAY YERİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Babanın birden fenalaşıp yere yığılması üzerine olay yerine başka ambulans gelene kadar diğer ambulans da beklemek zorunda kaldı. Ambulansta görevli sağlık ekibi, kalp hastası ve bypass geçirdiği öğrenilen A.Y.’ye ilk müdahaleyi yaparken, gelen diğer ekibe teslim ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Olay yerine gelen ikinci ambulans fenalaşan A.Y.yi hastaneye götürürken, aracı kullanan ve hafif yaralanan E.Y. de kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından aracı kullanan E.Y.’nin ehliyetinin olmadığı belirlenirken, E.Y.’ye 8 bin 190 TL, araç sahibi olduğu belirlenen ve kazada yaralanan M.Y.’ye 8 bin 190 TL para cezası uygulandı.

(İHA)

