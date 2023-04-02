HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kahreden olay: Oğlunun kaza haberini alarak olay yerine geldi! Sonrasında...

Kahreden olay: Oğlunun kaza haberini alarak olay yerine geldi! Sonrasında...

02.04.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil, ehliyeti olmayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarptı. Sürücü koltuğundaki kişinin babası, oğlunun kaza yaptığını duyarak olay yerine geldi. Baba, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Babanın kalp hastası olup bypass geçirdiği belirtildi. Otomobilde bulunan 2 kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesinde Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrularak refüje çıktı, ardından palmiye ağacına çarptı.

AW861327_05 - Kopya

AW861327_06 - Kopya

Kaza sonrası araçta yolcu olarak bulunan M.Y., başını aracın ön camına çarpması sonucu yaralandı. M.Y. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınırken, aracı kullanan E.Y.’nin babası A.Y., kaza haberini alarak olay yerine geldi.

AW861327_02 - Kopya

BABA OLAY YERİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Babanın birden fenalaşıp yere yığılması üzerine olay yerine başka ambulans gelene kadar diğer ambulans da beklemek zorunda kaldı. Ambulansta görevli sağlık ekibi, kalp hastası ve bypass geçirdiği öğrenilen A.Y.’ye ilk müdahaleyi yaparken, gelen diğer ekibe teslim ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

AW861327_07 - Kopya

Olay yerine gelen ikinci ambulans fenalaşan A.Y.yi hastaneye götürürken, aracı kullanan ve hafif yaralanan E.Y. de kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

AW861327_04 - Kopya

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından aracı kullanan E.Y.’nin ehliyetinin olmadığı belirlenirken, E.Y.’ye 8 bin 190 TL, araç sahibi olduğu belirlenen ve kazada yaralanan M.Y.’ye 8 bin 190 TL para cezası uygulandı.

AW861327_03 - Kopya

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürekli eve gelip, fotoğraf çektirdiler! "Çocuktan farkı yok”Sürekli eve gelip, fotoğraf çektirdiler! "Çocuktan farkı yok”
İmamoğlu'nun konuşması sırasında yaşandı! AK Partili başkanın alkışladığını gören Akşener bakın ne yaptı!İmamoğlu'nun konuşması sırasında yaşandı! AK Partili başkanın alkışladığını gören Akşener bakın ne yaptı!
Hakim eşini önce bıçakladı, ardından da üzerine kızgın yağ döktü!Hakim eşini önce bıçakladı, ardından da üzerine kızgın yağ döktü!
Anahtar Kelimeler:
antalya kalp krizi Manavgat kaza

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi araba piyasasında hareketlilik!

Bayram öncesi araba piyasasında hareketlilik!

'Maçta o anları izlerken çok canım yandı!'

'Maçta o anları izlerken çok canım yandı!'

Romanlar 14 Mayıs tercihini açıkladı! Kobra Murat'tan dikkat çeken sözler

Romanlar 14 Mayıs tercihini açıkladı! Kobra Murat'tan dikkat çeken sözler

TRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdi

TRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdi

Erkan Baş duyurdu! Ünlü oyuncu TİP'den aday...

Erkan Baş duyurdu! Ünlü oyuncu TİP'den aday...

Biz seçime girmezsek Erdoğan ilk turda kazanacak

Biz seçime girmezsek Erdoğan ilk turda kazanacak

İlginizi Çekebilir

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.