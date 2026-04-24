Kahve dükkanlarına servet ödemeye son: Ev yapımı soğuk kahve tarifleri

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Kredi Tutarı
100.000 TL
Sabır isteyen kahvelerden biri... Filtre kahvenizi soğuk suyla karıştırın. 12 ila 24 saat arasında bekletmeniz gerekiyor. Soğuk bir şekilde demlenen kahvenin aroması sizi sizden alabilir! Biraz buzla mis gibi olur! Tadını yumuşatmak için süt ekleyebilirsiniz.
Tatlı sevenler burada mı? Soğuk kahvenize vanilya aroması ekleyebilirsiniz... Bunun için şurup ya da vanilya özütü kullanabilirsiniz. Sütle birleştiği zaman tadın dengelendiğini göreceksiniz. Hafif ve baymayan bir tatlılığı olacak. Evinize kafe havasını getirecektir!
Yine tatlı sevenlerin denemesi gereken kahvelerden biri! Lattenize biraz karamel sos ekleyerek kahveyi ayrı bir boyuta çıkarabilirsiniz. Bir de üzerine krem şanti ve ekstra sos olursa... Görüntü açısından da estetik olur!
Klasiklere biraz geri dönüş yapalım! Sert ve net kahve tadı sevenlerin vazgeçilmezlerinden biri... Espressoyu buz ve soğuk suyla karıştırmanız yeterli! Sade olmasının yanında güçlü bir etkisi olur. Kahvenin asıl tadını ve özünü hissetmek isteyenler kesinlikle denemeli... Tüm gün size enerji verir.
Bitişi tatlıyla yapalım... Blender varsa işiniz kolay. Kahve, buz ve sütü blendera koyun. Üstünde köpük oluştuğunu göreceksiniz. İçimi yumuşacık olur ve serinlik verir. İsterseniz tatlı kahve şuruplarınızdan ekleyebilirsiniz. Hem serinletici hem de eğlendirici bir kahve!