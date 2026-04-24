Kahve dükkanlarına servet ödemeye son: Ev yapımı soğuk kahve tarifleri

Dışarıda soğuk kahve içmek keyifli olabiliyor. Fakat fiyatları hesaba kattığımız zaman biraz mod düşürüyor... Ama merak etmeyin! Birbirinden lezzetli soğuk kahve tarifleri burada!

1. Klasik Soğuk Kahve

İlk olarak en basitinden başlayalım... Sıcak bir şekilde demlediğiniz kahvenin soğumasını bekleyin ve ardından buzla birleştirin! Üzerine isterseniz süt ekleyebilirsiniz. Tabii şeker ya da şurupla da tatlandırabilirsiniz!

2. Cold Brew

Sabır isteyen kahvelerden biri... Filtre kahvenizi soğuk suyla karıştırın. 12 ila 24 saat arasında bekletmeniz gerekiyor. Soğuk bir şekilde demlenen kahvenin aroması sizi sizden alabilir! Biraz buzla mis gibi olur! Tadını yumuşatmak için süt ekleyebilirsiniz.

3. Vanilyalı Latte

Tatlı sevenler burada mı? Soğuk kahvenize vanilya aroması ekleyebilirsiniz... Bunun için şurup ya da vanilya özütü kullanabilirsiniz. Sütle birleştiği zaman tadın dengelendiğini göreceksiniz. Hafif ve baymayan bir tatlılığı olacak. Evinize kafe havasını getirecektir!

4. Buzlu Mocha

Çikolata ve kahve... Bu birleşimin kötü olma ihtimali var mı? Bizce hayır! Sütle karıştırdığınız kahvenizin içine kakao koyabilirsiniz. Daha tatlı olması için üzerine krem şanti ekleyebilir ve çikolata sosu dökebilirsiniz. Tatlı krizleri için muazzam bir öneri!

5. Karamelli Latte

Yine tatlı sevenlerin denemesi gereken kahvelerden biri! Lattenize biraz karamel sos ekleyerek kahveyi ayrı bir boyuta çıkarabilirsiniz. Bir de üzerine krem şanti ve ekstra sos olursa... Görüntü açısından da estetik olur!

6. Tarçınlı Kahve

Tarçın her ne kadar sonbaharla özdeşleşmiş olsa da yazın kahvelere güzel bir aroma katabiliyor! Bir çimdik eklemeniz bile yeter. Hafif baharatlı bir aroması olmasını sağlar. Sıcak kahvenin yanı sıra soğuk kahveye de farklı bir hava katar.

7. Americano

Klasiklere biraz geri dönüş yapalım! Sert ve net kahve tadı sevenlerin vazgeçilmezlerinden biri... Espressoyu buz ve soğuk suyla karıştırmanız yeterli! Sade olmasının yanında güçlü bir etkisi olur. Kahvenin asıl tadını ve özünü hissetmek isteyenler kesinlikle denemeli... Tüm gün size enerji verir.

8. Frappe

Bitişi tatlıyla yapalım... Blender varsa işiniz kolay. Kahve, buz ve sütü blendera koyun. Üstünde köpük oluştuğunu göreceksiniz. İçimi yumuşacık olur ve serinlik verir. İsterseniz tatlı kahve şuruplarınızdan ekleyebilirsiniz. Hem serinletici hem de eğlendirici bir kahve!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mayısta bu tarihlere dikkat! Burçları zorlayacak en kritik günler açıklandıMayısta bu tarihlere dikkat! Burçları zorlayacak en kritik günler açıklandı
Günlük burç yorumları: Bugün burçları neler bekliyor?Günlük burç yorumları: Bugün burçları neler bekliyor?

En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

