Kahve hazırlarken ne kadar yaratıcısın?

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İlk olarak! Sabah uyandın ve kahve hazırlayacaksın. Nasıl yaparsın?
Her zamanki gibi ilerlerim.
Evdeki malzemelerle yeni bir şey denerim.
İnternetten tariflere bakarım.
Canımın istediği şekilde ilerlerim.
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Peki, kahvene ekstra malzeme olarak ne eklersin?
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Yeni bir kahve ekipmanı görünce ne yaparsın?
Nasıl kullanıldığına bakarım.
Gerekmediği için incelemem.
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Arkadaşların kahve hazırlamanı istediğinde...
Şeker ve süt tercihlerini sorarım.
Herkese farklı dokunuşlar eklerim.
Her kişiye özel tarif yaparım.
Herkese aynı kahveyi yaparım.
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Evde farklı süt seçenekleri olduğunda hangisini seçersin?
Farklı sütleri karıştırırım.
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Kahveyi sunarken neye dikkat edersin?