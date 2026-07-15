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Kahve hazırlarken ne kadar yaratıcısın?

Kahve hazırlamayı birkaç dakika süren bir rutin olarak mı görüyorsunuz, yoksa küçük bir sanat dalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu testle kahve hazırlama alışkanlıklarınıza bakabilir ve ne kadar yaratıcı olduğunuzu söyleyebiliriz!

Kahve hazırlarken ne kadar yaratıcısın?

Kahve hazırlarken ne kadar yaratıcısın?

1/7

İlk olarak! Sabah uyandın ve kahve hazırlayacaksın. Nasıl yaparsın?

İlk olarak! Sabah uyandın ve kahve hazırlayacaksın. Nasıl yaparsın?
Her zamanki gibi ilerlerim.
Evdeki malzemelerle yeni bir şey denerim.
İnternetten tariflere bakarım.
Canımın istediği şekilde ilerlerim.
2/7

Peki, kahvene ekstra malzeme olarak ne eklersin?

Portakal
Hiçbir şey.
Tarçın
Karamel
3/7

Yeni bir kahve ekipmanı görünce ne yaparsın?

Yeni bir kahve ekipmanı görünce ne yaparsın?
Nasıl kullanıldığına bakarım.
Hemen denerim.
Gerekmediği için incelemem.
İşe yararsa alırım.
4/7

Arkadaşların kahve hazırlamanı istediğinde...

Arkadaşların kahve hazırlamanı istediğinde...
Şeker ve süt tercihlerini sorarım.
Herkese farklı dokunuşlar eklerim.
Her kişiye özel tarif yaparım.
Herkese aynı kahveyi yaparım.
5/7

Sosyal medyada ilginç bir tarif gördüğünde uygular mısın?

6/7

Evde farklı süt seçenekleri olduğunda hangisini seçersin?

Evde farklı süt seçenekleri olduğunda hangisini seçersin?
Klasik süt.
Bitkisel süt.
Ruh halime göre değişir.
Farklı sütleri karıştırırım.
7/7

Kahveyi sunarken neye dikkat edersin?

Değişik olmasına.
Kokusuna.
Görünüşüne.
Kolayca olmasına.
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Anahtar Kelimeler:
kahve lezzet
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