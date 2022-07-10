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Kahve içerken dehşeti yaşadılar! 1'i ağır 2 kişi yaralandı

10.07.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dehşete düşürün bir olay yaşandı. Bir kafenin bahçesinde oturan müşterilerin üzerinden binadan kopan beton parçaları düştü. Feci olayda kafede kahve içen 2 kişi yaralandı. Öte yandan kafe ve çevresinde maddi hasar oluştu.

Kahve içerken dehşeti yaşadılar! 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Adana’da bir apartmanın dış cephesinden kafede oturanların üzerine beton parçaları düştü. Kafe savaş alanına dönerken olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı, bir otomobilin de camı kırıldı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın dış cephesindeki beton parçaları apartmanın altında bulunan kafenin bahçesine ve kaldırıma düştü. Beton parçalarının düşmesi sonucu kafe savaş alanına dönerken Merve I. ve Ahmet Deniz Ö. isimli kişiler yaralandı. Park halindeki bir otomobilin camı ise kırıldı.

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DURUMU AĞIR!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken Ahmet Deniz Ö.’nün durumun ağır olduğu öğrenildi.

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Binanın dış cephesinden düşen betonun bir klima dış ünitesine de zarar vermesi nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana kafe
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