Kahve makinelerinin sürekli kullanımı zamanla kahve kalıntıları, yağ ve kireç birikmesine yol açabilir. Bu birikintiler doğal olarak kahvenin tadını olumsuz olarak etkiler. Lezzetli bir kahve demlemek için temiz bir makine oldukça önemlidir. Uzun süre temizlenmeyen kahve makinelerinde bakteri ve küf gibi zararlı mikroorganizmalar oluşabilir. Bu durum sağlık açısından da ciddi riskler yaratabilir. Bu yüzden kahve makinesini belirli aralıklarla temizlemek son derece önemlidir.

Bununla beraber makinelerin uzun ömürlü ve sorunsuz çalışması için temizlik büyük rol oynar. Kireç gibi kalıntılar zamanla makinenin iç parçalarına zarar vererek kullanım ömrünü kısaltabilir. Bu noktada kahve makinesinin nasıl temizleneceği merak konusudur.

Kahve makineleri nasıl temizlenir?

Kahve makinesi temizleme yöntemleri sıklıkla araştırılan konulardan biridir. Piyasada pek çok farklı kahve makinesi yer alır. Bunların her biri kahvenin türüne ya da makinenin kalitesine göre çeşitlenebilir.

Kahve temizleme adımları şu şekildedir:

1. Filtre kahve makinesi temizleme

Bir filtre kahve makinesinin temizliği hem sağlığınız hem de cihazın daha uzun ömürlü kullanılabilmesi açısından oldukça önemlidir. Kahve makinelerinin temizliği düşünüldüğü kadar zor ya da zaman alıcı bir işlem değildir. Haftada sadece 1 kez yapılması gereken basit adımlarla beraber kahve keyfinizi daha kaliteli hale getirebilirsiniz. İşte izlemeniz gereken adımlar:

Makineyi kapatın ve tamamen soğumasını bekleyin.

Filtreyi çıkarın ve içindeki kahve telvesini boşaltın.

Filtreyi ve kahve haznesini sıcak, sabunlu suyla yıkayın. Eğer parçalar bulaşık makinesine uygunsa makinede yıkayabilirsiniz. Fakat alüminyum gibi hassas parçaları elde yıkamanız daha sağlıklı olur.

Makinenin dış yüzeyini nemli bir bezle silerek temizleyin.

Su haznesini temiz suyla doldurun ve birkaç kez makineyi çalıştırarak iç kısmını iyice durulayın.

2. Espresso makinesi temizleme

Makineyi kapatın ve tamamen soğumasını bekleyin.

Portafiltreyi çıkarın ve parçalarına ayırın. İçinde kalan kahve artıklarını temizleyin. Bu parçaları ılık, sabunlu suyla yıkayın ve iyice durulayın.

Bir kahve makinesi temizleyicisi kullanarak talimatlara uygun şekilde bir karışım hazırlayın ve makinenin su haznesine dökün. Ardından makineyi çalıştırarak bu karışımın içinden geçmesini sağlayın.

Eğer özel bir temizleyiciniz yoksa alternatif olarak su ve limon ya da sirke karışımı da kullanabilirsiniz. Bu karışımın pek çok temizlik aşamasında kullanıldığı bilinmektedir.

Temizlik karışımıyla işlemi tamamladıktan sonra makineyi en az 1 kez sadece temiz suyla çalıştırarak iç kısımları iyice durulayın.

Son olarak makinenin dış yüzeyini nemli bir bez veya süngerle silerek temizleyin.

3. Türk kahvesi makinesi temizleme

Türk kahvesi makineleri bazı özel temizlik adımları gerektirebilir. Günümüzde farklı teknoloji ve malzemelerle üretilen birçok model bulunur. Her makinenin kendine özgü bir temizlik işlemi olabilir. Bu yüzden cihazın tasarımına özel bir temizlik önerisi varsa mutlaka o talimatlara uygun hareket etmelisiniz.

Genel kahve makinesi temizliği

Genel kahve makinesi temizliği için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: