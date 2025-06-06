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Kahve seçimlerine göre karakterini analiz ediyoruz!

Kahve, gerçekten bir yaşam tarzı! Nasıl içtiğin, nerede içtiğin, hatta hangi kupada sunduğun bile karakterinin ipuçlarını ele veriyor! Şimdi seni bir fincan kahve eşliğinde keyifli bir yolculuğa çıkarıyoruz. Verdiğin cevaplarla hem kahve alışkanlıklarını keşfedeceksin hem de kendine dair fark etmediğin yönlerinle tanışacaksın.

Kahve seçimlerine göre karakterini analiz ediyoruz!

Hazırsan başlıyoruz!

Kahve seçimlerine göre karakterini analiz ediyoruz!

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Sabah uyanır uyanmaz içtiğin ilk kahve türü hangisi?

Sabah uyanır uyanmaz içtiğin ilk kahve türü hangisi?
Türk kahvesi.
Filtre kahve.
Latte.
Soğuk kahve.
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Kahveni en çok nerede içmeyi seversin?

Kahveni en çok nerede içmeyi seversin?
Sessiz bir kitap kafede.
Evimde, pencere kenarında.
Ofiste hızlı hızlı.
Sahilde veya açık havada.
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Günde kaç fincan kahve içiyorsun?

Günde kaç fincan kahve içiyorsun?
1 yeter.
2-3 arası.
Saymam bile.
Duruma göre değişir.
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En sevdiğin kahve aroması nedir?

En sevdiğin kahve aroması nedir?
Damla sakızı.
Vanilya.
Karamel.
Fındık.
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Peki bu kahvelerden birini seçer misin?

Cold Brew
Mocha
Cappuccino
Espresso
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Hangi kahve pişirme formatı seni yansıtıyor?

Hangi kahve pişirme formatı seni yansıtıyor?
Cezvede pişen klasik Türk kahvesi.
French press ile hazırlanmış.
Kapsül kahve, pratik ve net.
Demleme olacak şekilde.
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Kahve içmek senin için ne ifade ediyor?

Kahve içmek senin için ne ifade ediyor?
Meditasyon gibi.
Güne başlama ritüeli.
Sosyalleşme zamanı.
Estetik bir an.
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Son olarak, diyelim ki bir arkadaşın sana kahve ısmarlamak istiyor. Bunlardan hangisini tercih edersin?

Son olarak, diyelim ki bir arkadaşın sana kahve ısmarlamak istiyor. Bunlardan hangisini tercih edersin?
Mırra veya menengiç gibi otantik bir şey.
V60 ya da Chemex gibi üçüncü nesil kahve.
Vanilyalı latte veya white mocha.
Soğuk demleme espresso.
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