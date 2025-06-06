Kahve seçimlerine göre karakterini analiz ediyoruz!

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Sabah uyanır uyanmaz içtiğin ilk kahve türü hangisi?
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Kahveni en çok nerede içmeyi seversin?
Evimde, pencere kenarında.
Sahilde veya açık havada.
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Günde kaç fincan kahve içiyorsun?
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En sevdiğin kahve aroması nedir?
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Peki bu kahvelerden birini seçer misin?
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Hangi kahve pişirme formatı seni yansıtıyor?
Cezvede pişen klasik Türk kahvesi.
French press ile hazırlanmış.
Kapsül kahve, pratik ve net.
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Kahve içmek senin için ne ifade ediyor?
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Son olarak, diyelim ki bir arkadaşın sana kahve ısmarlamak istiyor. Bunlardan hangisini tercih edersin?
Mırra veya menengiç gibi otantik bir şey.
V60 ya da Chemex gibi üçüncü nesil kahve.
Vanilyalı latte veya white mocha.