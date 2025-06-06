Kahve seçimlerine göre karakterini analiz ediyoruz!

1/8 Sabah uyanır uyanmaz içtiğin ilk kahve türü hangisi? Türk kahvesi. Filtre kahve. Latte. Soğuk kahve.

2/8 Kahveni en çok nerede içmeyi seversin? Sessiz bir kitap kafede. Evimde, pencere kenarında. Ofiste hızlı hızlı. Sahilde veya açık havada.

3/8 Günde kaç fincan kahve içiyorsun? 1 yeter. 2-3 arası. Saymam bile. Duruma göre değişir.

4/8 En sevdiğin kahve aroması nedir? Damla sakızı. Vanilya. Karamel. Fındık.

5/8 Peki bu kahvelerden birini seçer misin? Cold Brew Mocha Cappuccino Espresso

6/8 Hangi kahve pişirme formatı seni yansıtıyor? Cezvede pişen klasik Türk kahvesi. French press ile hazırlanmış. Kapsül kahve, pratik ve net. Demleme olacak şekilde.

7/8 Kahve içmek senin için ne ifade ediyor? Meditasyon gibi. Güne başlama ritüeli. Sosyalleşme zamanı. Estetik bir an.