KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Kahve seçimlerine göre karakterini analiz ediyoruz!

Kahve içmeden güne başlayamayanlar burada mı? Peki ya kahve tercihlerinin aslında karakterin hakkında ipuçları verdiğini söylesek? İster sade sev ister şekersiz yapamam de… Seçimlerine göre seni analiz etmeye çalışacağız! Hazırsan teste geçelim!

Kahve seçimlerine göre karakterini analiz ediyoruz!

👇👇

1/9

Kahve seçiminde hangisi seni daha çok cezbeder?

Kahve seçiminde hangisi seni daha çok cezbeder?
Genelde yumuşak içimli harmanları tercih ediyorum.
İçinde buz olan her kahveye varım!
Sert ve yoğun aromaların başka bir tadı var.
Tatlı ve çikolatalı lezzetlere bayılıyorum!
2/9

Süt tercihin ne?

3/9

Kahve içme hızını sorsak?

Kahve içme hızını sorsak?
Beş dakika bile sürmez. 🙃
Tadını çıkara çıkara içerim.
Çalışıyorsam akşama kadar bitiremem...
Konuşmaya daldıysak yarım saate falan içerim herhalde.
4/9

Peki ya en sevdiğin kahve kupan hangisine daha çok benziyor?

5/9

Şurup kullanır mısın?

Şurup kullanır mısın?
Asla! Kahve dediğin sade içilir.
Vanilya ve karamel favorim!
Çikolata şurubu olmadan yapamam!
Bazen çok az fındık şurubu ekliyorum.
6/9

Kahvede genelde hangi sertlik derecesini tercih ediyorsun?

7/9

Peki, kahveyi sıcak mı yoksa soğuk mu içersin?

Peki, kahveyi sıcak mı yoksa soğuk mu içersin?
Her zaman sıcak alırım!
Canım hangisini isterse onu içiyorum, ayrım yapmaya ne gerek var!?
Soğuk, buzlu, hatta çok buzlu!
Mevsime göre değişiyor ama genelde soğuk içmeyi seviyorum.
8/9

Bugünden itibaren bu kahvelerden sadece birini içmek zorunda kalsan tercihin ne olurdu?

Türk Kahvesi
Flat White
Ristretto
Karamel Macchiato
9/9

Kahvede şeker kullanılmasını onaylıyor musun?

Kahvede şeker kullanılmasını onaylıyor musun?
Kahvenin tadı tatlıyken daha iyi gelmiyor mu?
Konu sağlıksa stevia gibi doğal tatlandırıcılar daha mantıklı geliyor.
Kesinlikle hayır! Kahvenin kendi tadını yok ediyor.
Çok asidik ya da sert olursa belki...
Anahtar Kelimeler:
kahve Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.