Kahve seçimlerine göre karakterini analiz ediyoruz!

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1/9 Kahve seçiminde hangisi seni daha çok cezbeder? Genelde yumuşak içimli harmanları tercih ediyorum. İçinde buz olan her kahveye varım! Sert ve yoğun aromaların başka bir tadı var. Tatlı ve çikolatalı lezzetlere bayılıyorum!

2/9 Süt tercihin ne?

3/9 Kahve içme hızını sorsak? Beş dakika bile sürmez. 🙃 Tadını çıkara çıkara içerim. Çalışıyorsam akşama kadar bitiremem... Konuşmaya daldıysak yarım saate falan içerim herhalde.

4/9 Peki ya en sevdiğin kahve kupan hangisine daha çok benziyor?

5/9 Şurup kullanır mısın? Asla! Kahve dediğin sade içilir. Vanilya ve karamel favorim! Çikolata şurubu olmadan yapamam! Bazen çok az fındık şurubu ekliyorum.

6/9 Kahvede genelde hangi sertlik derecesini tercih ediyorsun?

7/9 Peki, kahveyi sıcak mı yoksa soğuk mu içersin? Her zaman sıcak alırım! Canım hangisini isterse onu içiyorum, ayrım yapmaya ne gerek var!? Soğuk, buzlu, hatta çok buzlu! Mevsime göre değişiyor ama genelde soğuk içmeyi seviyorum.

8/9 Bugünden itibaren bu kahvelerden sadece birini içmek zorunda kalsan tercihin ne olurdu? Türk Kahvesi Flat White Ristretto Karamel Macchiato