Kahve seçimlerine göre karakterini analiz ediyoruz!

1/9
Kahve seçiminde hangisi seni daha çok cezbeder?
Genelde yumuşak içimli harmanları tercih ediyorum.
İçinde buz olan her kahveye varım!
Sert ve yoğun aromaların başka bir tadı var.
Tatlı ve çikolatalı lezzetlere bayılıyorum!
3/9
Kahve içme hızını sorsak?
Beş dakika bile sürmez. 🙃
Tadını çıkara çıkara içerim.
Çalışıyorsam akşama kadar bitiremem...
Konuşmaya daldıysak yarım saate falan içerim herhalde.
5/9
Şurup kullanır mısın?
Asla! Kahve dediğin sade içilir.
Vanilya ve karamel favorim!
Çikolata şurubu olmadan yapamam!
Bazen çok az fındık şurubu ekliyorum.
7/9
Peki, kahveyi sıcak mı yoksa soğuk mu içersin?
Canım hangisini isterse onu içiyorum, ayrım yapmaya ne gerek var!?
Soğuk, buzlu, hatta çok buzlu!
Mevsime göre değişiyor ama genelde soğuk içmeyi seviyorum.
8/9
Bugünden itibaren bu kahvelerden sadece birini içmek zorunda kalsan tercihin ne olurdu?
9/9
Kahvede şeker kullanılmasını onaylıyor musun?
Kahvenin tadı tatlıyken daha iyi gelmiyor mu?
Konu sağlıksa stevia gibi doğal tatlandırıcılar daha mantıklı geliyor.
Kesinlikle hayır! Kahvenin kendi tadını yok ediyor.
Çok asidik ya da sert olursa belki...