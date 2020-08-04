Kahve ve çay makinelerindeki lekelerden kurtulmak bu kadar kolay! Beyaz sirke ve limon ile...

Limon suyu: Tıpkı beyaz sirke gibi yüksek asit içerir. Bu yüzden makinedeki kireci iyi şekilde arındırır.

Beyaz sirke: Doğal temizlik malzemeleri denildiği zaman akla gelen ürünlerden biri olan beyaz sirke, çay ve kahve makinesindeki kireci hızlıca çözer. Asidik bir yapıya sahip olduğu için leke izlerini de çıkarır.

Makinenizde birikmiş olan kireci temizlemek için aşağıdaki malzemelerden istediğinizi kullanabilirsiniz.

Düzenli ve sık olarak kullanılan makinelerde bir süre sonra kireçlenme ve leke kalıntıları oluşmaya başlar. Bunlar makineye zarar vermekle kalmaz, sağlığınızı da tehdit eder. Cihazın ömrünü uzatmak ve hijyenik bir çay/kahve makinesi kullanmak için temizliğe dikkat etmeniz önemli. Makinenizi doğal temizleyici malzemelerle veya çok amaçlı temizleme ürünleriyle arındırabilirsiniz. Kahve ya da çay makinenizden en iyi şekilde yararlanmak için ayda birkaç defa temizleme işlemi yapmalısınız.

Hazırladığınız çözeltiyi makinenin su haznesine dökün.

Kahve veya çay hazırlayacakmış gibi makinedeki suyu kaynatın.

Kaynayan suyu makinede 10 dakika kadar bekletin.

Cihazı iyice durulayın.

İnatçı leke ve kireç kalıntıları varsa, aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz.

MAKİNENİN DIŞINI TEMİZLEME İŞLEMLERİ

Çay ve kahve makinelerinin dış kısımları daha kısa sürelerde kirlenir. Haftada bir kez aşağıdaki uygulamaları yaparak, daha temiz ve hijyenik bir makinede çay ve kahve hazırlayabilirsiniz.

Temizleme solüsyonunu bir sprey şişesine alın. 100 ml limon suyu veya beyaz sirkeyi, 100 ml suyla karıştırabilirsiniz.

Makinenin fişini çekin.

Temizleme solüsyonunu cihazın dış kısmına püskürtün. Ortalama iki dakika bekletin.

Cihazın dış kısmında çok fazla kir bulunuyorsa, kabartma tozu da uygulayabilirsiniz.

Makineyi aşındırmadan bir bez veya fırçayla ovma işlemi yapın.

Ardından nemli bir bezle makineyi silin.

Son adımda kuru bir bezle cihazın nemini alın.

MAKİNENİN HAZNESİNİ TEMİZLEMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Makinenin haznesi cam veya plastik olabilir. Yerinden çıkarılabilir bir aparat ise temizlemeniz daha kolay. Hazneyi haftada bir kez köpüklü suyla ya da sirkeli ve limonlu çözeltiyle arındırabilirsiniz. Solüsyonu hazneye püskürtüp, aşındırma yapmadan fırçalamalısınız. Bulaşık deterjanıyla da bu aparatı arındırabilir, isteğe göre bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.

Haznede kireç birikintileri varsa ılık su ve az miktarda beyaz sirkeyi karıştırıp, aparata uygulayın. Yaklaşık bir dakika bekledikten sonra süngerle ovma yapabilirsiniz. Hazneye zarar vermeyecek bir kireç sökücü malzemeyle de kireç kalıntılarını arındırmanız mümkün.

