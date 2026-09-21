Kahve zevkin sosyal hayatın hakkında ne söylüyor?

1/8
Söyle bakalım, sabah saatlerinde kahve tercihin bunlardan hangisi oluyor?
Türk kahvesi. Sade olacak.
2/8
Sence ilk buluşmada nasıl bir kahve içilmeli?
Valla dümdüz bir kahve olması yeterli.
Türk kahvesi diyorum. Yanına lokum da olur.
Şöyle afilli ve havalı bir kahve. Doubleshot iced shaken espresso gibi.
Menüdeki en uzun isme sahip bir kahve söylüyorum genelde.
3/8
Çekirdek kahve mi yoksa hazır öğütülmüş kahve mi?
Öğütmekle uğraşamam. Hazır öğütülmüş iyidir.
4/8
Bize bir kahve şurubu seçer misin?
Seçemem çünkü şurup sevmiyorum...
5/8
Devam edelim! Sıcak kahve mi yoksa soğuk kahve mi?
Kahve dediğin sıcak içilir.
Sıcak ama biraz soğumasını beklerim.
Valla yaz - kış fark etmez. Hep soğuk kahve.
7/8
Biri sana "Ben kahve içmeden kendime gelemiyorum ya" diyerek dert yandı. Ne cevap verirsin?
Bilmez miyim! Ben de öyleyim.
Su iç su... Böbreklerin kurudu!
Sessizce kafamı sallar, konunun ne ara bana ve benim dertlerime geleceğini beklerim.
8/8
Randevuya çıktın ve karşı taraf "Ben granül kahveden başkasını içemiyorum" dedi. İç sesin ne diyor?
Büyük kırmızı bayrak! Hemen hesabı öde ve uzaklaş.
Zevkler ve renkler artık tartışılmalı ya.
Bana ne yahu, ne içiyorsa içsin.
Ucuz yollu kahve içiyor demek.