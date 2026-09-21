Kahve zevkin sosyal hayatın hakkında ne söylüyor?

Kahve ve sosyal hayat incelemesi yapalım!

1/8 Söyle bakalım, sabah saatlerinde kahve tercihin bunlardan hangisi oluyor? Filtre kahve Americano Türk kahvesi. Sade olacak. Sabahları kahve sevmem.

2/8 Sence ilk buluşmada nasıl bir kahve içilmeli? Valla dümdüz bir kahve olması yeterli. Türk kahvesi diyorum. Yanına lokum da olur. Şöyle afilli ve havalı bir kahve. Doubleshot iced shaken espresso gibi. Menüdeki en uzun isme sahip bir kahve söylüyorum genelde.

3/8 Çekirdek kahve mi yoksa hazır öğütülmüş kahve mi? Elbette çekirdek. Öğütmekle uğraşamam. Hazır öğütülmüş iyidir.

4/8 Bize bir kahve şurubu seçer misin? Çikolata Vanilya Karamel Fındık Hindistan cevizi Seçemem çünkü şurup sevmiyorum...

5/8 Devam edelim! Sıcak kahve mi yoksa soğuk kahve mi? Kahve dediğin sıcak içilir. Sıcak ama biraz soğumasını beklerim. Valla yaz - kış fark etmez. Hep soğuk kahve. Mevsimine göre değişir.

6/8 "Şu an olsa da içsem!" dediğin bir kahve seçer misin?

7/8 Biri sana "Ben kahve içmeden kendime gelemiyorum ya" diyerek dert yandı. Ne cevap verirsin? Bilmez miyim! Ben de öyleyim. Sen bir de beni gör. Su iç su... Böbreklerin kurudu! Sessizce kafamı sallar, konunun ne ara bana ve benim dertlerime geleceğini beklerim.