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Kahvehane önünde oturan eski ortağını vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 00:16 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, M.A.E., eski iş ortağı F.Ş.'nin oturduğu kahvehaneye ateş açtı.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, M.A.E., eski iş ortağı F.Ş.'nin oturduğu kahvehaneye ateş açtı. F.Ş. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, gece saatlerinde İzmit Gündoğdu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre otomobil ile gelen kişi, kahvehane önünde oturan F.Ş.'ye doğru 5 el ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan F.Ş. kanlar içerisinde kalırken, ateş açan kişi ise geldiği otomobil ile olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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F.Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis, kaçan kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, ateş açarak F.Ş.'yi yaralayan kişinin beraber büyükbaş alım-satımı yaptığı eski ortağı M.A.E. olduğu belirlendi. Polis M.A.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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