Kahvehanelerdeki oyun yasağına çözüm olacak proje

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim görevlisi Mustafa Türkmen ve kahvehane sahibi Yavuz Selim Çakırtaş tarafından geliştirilen prototip düzenlenen etkinlikle basına tanıtıldı. Etkinlikte temsili bir şekilde bir oyunun nasıl olacağı gösterildi. Virüs geçirmez bir oyun sistemi anlatılarak yetkililerden bu uygulamayı değerlendirmesi istendi. Anlatılan sistem de şöyle: Kahvehanelerde masa örtüleri tek kullanımlık olacak. Okey taşları her oyundan sonra dezenfekte edilecek. Oyunlar tek kullanımlık eldivenle oynanacak. Sık sık da dezenfektan ikramı yapılacak. Hazırlanan prototipin masalarda kullanılması ile de virüsün geçme şansı sıfıra indirilecek.

BU SİSTEMDE YANCIYA YER YOK

Yalnız bu konuda en çok üzülecekler ise yancılar olacak. Çünkü bu sistemde yancıya yer yok. Prototip bir masayı ortadan dörde bölüyor. Yapılan bölme işlemiyle fiziksel mesafe sağlanıyor. Asetat kağıdı ile ile oyuncular birbirini görürken, hava geçişine ise engel olunuyor. Herkes masanın kendi bölümünde maske ve tek kullanımlık eldiven takarak oyununu oynarken, masanın ortasında yer alan boşluktan dezenfekte edilmiş taşlar değiş tokuş edilebiliyor.