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Kahvehaneyi yarasa bastı! Şoke eden manzara

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2020 12:13 | Son Güncelleme

Bilecik'te yönünü şaşırarak kahvehanenin açık camından içeri giren yarasalar, vatandaşlara panik yaşattı. 3'ü dışarı çıkmayı başaran yarasalardan sonuncuyu büyük zorlukla dışarı atmayı başaran bölge sakinleri, yaşadıklarını anlattı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü'nde bulunan köy kahvesinde dün gece açık olan camdan içeri adet yarasa girdi. Yarasalardan üçü girdiği camdan dışarı çıkarken, biri tanesi kahvenin içinde yaklaşık bir saatlik uçuşun ardından yorgun düşerek, yere düştü. Ardından bir şeker kutusuna alınan yarasa yeniden doğaya salındı.

"AÇIK PENCEREDEN GİRDİLER"

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Köy kahvesi çalışanı Ahmet Kırmızı, yorgun düşen yarasayı bir kutu vasıtasıyla doğaya saldığını anlatarak, "Gördüğünüz gibi kahvemizin açık olan penceresinden 4 tane yarasa girdi çok şaşırdık. Üç tanesi geldiği pencereden dışarı çıkarken bir tanesi çıkmamak için çok direndi. İçeride uçan yarasa yorgun düşerken, yere düştü. Uzun uğraşlar sonrası biz bunu karton kutu yardımı ile yakaladık ve güvenli bir şekilde götürerek doğaya saldık” dedi.

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İHA

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