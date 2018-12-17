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Kainatın en güzeli Filipinler’den çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2018 09:13 | Son Güncelleme

Aralarında Türkiye'nin de olduğu 91 ülkeden katılan güzellerin yer aldığı Kainat Güzellik Yarışması birincisi belli oldu. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşen yarışmada kainatın en güzeli Filipinler'den seçildi.

Filipinler’i temsil eden Catriona Gray'ın tacın sahibi olduğu yarışmada, komedyen Steve Harvey ve süper manken Ashley Graham sunuculuk yaptı.İşte geceden detaylar...

İşte kainatın en güzel kızı

Kainat Güzellik Yarışması’nda tacın sahibi Filipinler’i temsil eden Catriona Gray oldu. 24 yaşındaki Gray, Güney Afrikalı ve Venezuelalı iki rakibini finalde geride bırakarak tacı kazandı.
Aralarında Türkiye’nin de olduğu 91 ülkeden katılan güzellerin yer aldığı yarışmada komedyen Steve Harvey ve süper manken Ashley Graham sunuculuk yaptı.
Tacını 2017 Kainat Güzeli Demi Leigh Nel Peters’tan alan Gray böylelikle ülkesine tacı getiren dördüncü isim olmayı başardı.
Yarışmada en son elemeye kalan Güney Afrika güzeli Tamaryn Green ve Venezuela güzeli Sthefany Gutierrez, son süreçte yarışmaya veda etti.
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Anahtar Kelimeler:
Kainat Güzellik Yarışması TAYLAND Bangkok

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