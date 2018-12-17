Kainatın en güzeli Filipinler’den çıktı

Filipinler’i temsil eden Catriona Gray'ın tacın sahibi olduğu yarışmada, komedyen Steve Harvey ve süper manken Ashley Graham sunuculuk yaptı.İşte geceden detaylar...

İşte kainatın en güzel kızı

Kainat Güzellik Yarışması’nda tacın sahibi Filipinler’i temsil eden Catriona Gray oldu. 24 yaşındaki Gray, Güney Afrikalı ve Venezuelalı iki rakibini finalde geride bırakarak tacı kazandı.

Aralarında Türkiye’nin de olduğu 91 ülkeden katılan güzellerin yer aldığı yarışmada komedyen Steve Harvey ve süper manken Ashley Graham sunuculuk yaptı.

Tacını 2017 Kainat Güzeli Demi Leigh Nel Peters’tan alan Gray böylelikle ülkesine tacı getiren dördüncü isim olmayı başardı.