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Kakao yağı faydaları: Kakao yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır?

29.06.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan sağlığı bakımından çok sayıda yararı olan ve alternatif tıp alanında da kullanılan birçok farklı bitkisel yağ türü bulunur. Bu yağ türleri genellikle bitkilerden, otlardan veya ağaçların yemişlerinden elde edilir. Kakao yağı da bu yağlar arasında yer alır. Bu yağ isminden de belli olduğu üzere kakao ağaçlarının çekirdekleri kullanılarak ortaya çıkar. Kakao yağının gerek cilt üzerinde gerekse saç bakımında sayısız faydası mevcuttur. Peki, kakao yağı faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?

Kakao yağı faydaları: Kakao yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Kakao yağı muhteşem kokusu ile öne çıkan yağlardan biridir. Bu yağ hem vitamin hem de mineraller açısından oldukça zengindir. Oral yoldan tüketilebileceği gibi cilt ve saç bakımında da sıklıkla tercih edilir. Bu yağ doymuş yağ miktarı oldukça yüksek bir yağdır. Katı bir forma sahip olan kakao yağı, hem güzellik alanında hem de gıda alanında çok sık kullanılan bir yağ türü olarak bilinir. Doğal bir yağ çeşidi olduğu için vegan beslenen kişiler için de oldukça uygundur.

Kakao yağı faydaları nelerdir?

Günümüzde pek çok kişi kakao yağını faydalarından dolayı çok sık tercih eder. Kakao yağının kokusu adından da belli olduğu üzere kakao kokusundadır. Bu koku insanlar üzerinde iştah açıcı bir etki yaratır. Saymakla bitmeyen faydalarından dolayı kakao yağı ne işe yarar konusu önemlidir. Bu yağın rengi çoğunlukla beyaz ile sarı tonlarındadır. Vücutla temas ettiği anda hızlı bir şekilde erime özelliğine sahiptir. Kakao yağının hem insan sağlığı hem cilt güzelliği hem de saç güzelliği yönünden çok sayıda yararı mevcuttur. Genel olarak kakao yağının faydaları ise şu şekildedir:

  • Kakao yağı antioksidan açısından çok zengindir. Çok iyi bir kalp dostudur. Kalp krizi, felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yakalanma riskini en aza indirir.
  • Bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri mevcuttur.
  • Uykusuzluk problemlerinin giderilmesinde etkilidir.
  • Yorgunluk, halsizlik, bitkinlik ve stres gibi unsurların azaltılmasında büyük bir rol oynar.
  • Kolesterol seviyesini dengeler.
  • Beyin sağlığını korumada etkilidir.
  • Ağız içerisinde meydana gelen yaraların iyileşmesini sağlar.
  • Enerji verme özelliğine sahiptir.
  • Kabızlık gibi sorunların giderilmesinde önemli bir yeri vardır.

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Kakao yağı cilde faydaları nelerdir?

Kakao yağı doğal yağlar arasında bulunan bir yağ çeşididir. Bu yağın insan sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi mevcuttur. Sağlık açısından kullanılan bu yağ aynı zamanda cilt bakımında da çok sık tercih edilir. Hücre yenileyici bir özelliğe sahip olduğu için cilt üzerindeki kırışıkların giderilmesinde etkilidir. Genel olarak kakao yağının cilde faydaları ise şu şekildedir:

  • Cildin nemlendirilmesinde etkilidir.
  • Cildin kaybettiği elastikiyetini geri kazanmasında büyük bir rol oynar.
  • Ellerde veya tırnak üzerinde meydana gelen soyulmaların giderilmesinde etkilidir.
  • Cilt yüzeyinde oluşan çatlakların hafiflemesine yardımcı olur.
  • Sedef ya da egzama gibi cilt sorunlarını ortadan kaldırır.
  • Kurumuş ve çatlamış dudakların nemini geri kazanmasını sağlar.

Ayrıca kakao yağı cilde renk verici bir niteliğe sahiptir. Bu yüzden kakao yağı bronzlaştırır mı konusu akıllara gelir. Bu yağ özellikle beyaz ve buğday tene sahip insanların kısa sürede bronzlaşmasını sağlar.

Kakao yağının saça faydaları nelerdir?

Kakao yağının insan sağlığı ve cilt sağlığı üzerindeki faydaları dışında saç sağlığı açısından da birçok olumlu etkisi vardır. Saç bakımında kullanılan yağlardan biri kakao yağıdır. Genel olarak kakao yağının saça faydaları ise şu şekildedir:

  • Düzenli kullanıldığı zaman saçın rengini bir veya iki ton kadar koyulaştırır.
  • Kuru ya da yıpranmış saçların yeniden canlanmasında etkilidir.
  • Saç sağlığı sorunları arasında yer alan kepek problemini ortadan kaldırır.
  • Saçların daha parlak görünmesinde etkilidir.
  • Saç derisini derinlemesine besler ve saç köklerinin güçlenmesine yardımcı olur.

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Kakao yağı nasıl kullanılır?

İnsan sağlığı bakımından çok fazla faydası olduğu için besinlerin içerisine katılarak tüketilebilir. Bunun dışında cilt üzerinde oluşan yaraların giderilmesi için ya da nemlendirici olarak kullanımı epey fazladır. Bu yağı başka doğal yağlarla karıştırıp dudak nemlendiricisi olarak kullanmak mümkündür. Duştan sonra vücut nemlendiricisi olarak da kullanımı mevcuttur. Ayrıca saç bakımında da bu ürün çok sık tercih edilir. Saçların yeniden canlanmasını ve daha sağlıklı görünmesini sağlar.

Kakao yağının birçok farklı kullanım alanı bulunur. Bu bağlamda kakao yağı nerelerde kullanılır konusu karşımıza çıkar. Bu yağın en çok kullanıldığı alanlardan biri kozmetik diğeri ise gıda sektörüdür. Kakao yağının aşırı kullanılması solunum, alerji, kalp gibi bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden bu yağı kullanmadan önce bir doktora danışılması büyük önem taşır.

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