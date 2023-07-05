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Kereviz sapı faydaları: Kereviz çiğ yenir mi, nasıl yenirse faydalı olur?

29.06.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kereviz, sağlık açısından birçok yararı olan sebze türlerinden biridir. Maydanozgiller ailesine mensup olan kerevizin gerek vitamin gerekse mineral yönünden oldukça zengindir. Günümüzde özellikle alternatif tıp alanında tedavi amaçlı bitki ve sebzelerin kullanımı çok yaygındır. Kereviz de çok sık kullanılan sebzelerden biri olarak karşımıza çıkar. Kerevizin özellikle yaprağı ve sapı çok sık tercih edilir. Peki, kereviz sapı faydaları nelerdir?

Kereviz sapı faydaları: Kereviz çiğ yenir mi, nasıl yenirse faydalı olur?

Kereviz pek çok kişinin sağlıklı yaşam için tükettiği sebze çeşitleri arasında yer alır. Ana yurdu Doğu Akdeniz Bölgesi olan bu sebzenin sağlık bakımından sayısız faydası bulunur. İki senelik bir bitki olarak tabir edilen kerevizin boyu yaklaşık olarak bir metreye kadar ulaşabilir. Renk olarak ise krem rengi tonlarına sahiptir. Tam bir şifa kaynağı olarak tanımlanan kerevizin kullanım alanı epey geniştir. Bu sebzenin hem yaprakları hem de sapları birçok farklı amaç için kullanılır.

Kereviz sapı faydaları nelerdir?

Kereviz insan sağlığına çok fazla faydası bulunan sebze çeşitlerinden biridir. Keskin bir kokuya sahip olduğu için bazı kişiler bu sebzenin kokusunu çok fazla sevmeyebilir. Ancak sağlık bakımından sayısız yararı olan bir sebzedir. Kerevizin hem sapları, hem yaprakları hem de kök kısmı yenilebilir özelliği ile öne çıkar. Bu sebzenin özellikle kış mevsiminde yenilmesi tavsiye edilir. Tam bir şifa deposu olan bu sebze ile ilgili kereviz sapı ne işe yarar konusu gündeme gelir. Kerevizin yaprakları kadar sapları da sağlık bakımından çok yararlıdır. Ayrıca kereviz sebzesinin kalorisi oldukça düşüktür. Bu yüzden kilo vermeye de yardımcı olur. Genel olarak kereviz sapı faydaları şu şekildedir:

  • Sinir sistemini korumada oldukça etkilidir.
  • Kan şekeri seviyesini dengelemede önemli bir rol oynar.
  • Bağırsakları zararlı maddelerden arındırır.
  • Cilt sağlığını korur. Cilt problemlerinin giderilmesinde çok etkilidir.
  • Enerji verici bir özelliğe sahiptir.
  • Kansere yakalanma riskini en aza indirir.
  • Hafızayı güçlendirici bir etkisi vardır.
  • Kalp ile alakalı hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Kalp sağlığını korur.
  • Karaciğeri zararlı toksinlerden arındırmada önemli bir yere sahiptir.
  • Uykusuzluk gibi sorunların ortadan kalkmasını sağlar.
  • Sarılık hastalığının giderilmesinde aktif bir rolü vardır.
  • Kerevizin böbreklere faydası çok fazladır. Böbreklerde oluşan taş ve kum gibi problemlerin giderilmesinde etkilidir.
  • Bu sebze düşük kalorili bir sebzedir. Bu yüzden zayıflamaya yardımcı olur.
  • Yüksek tansiyonu düşürücü bir etkisi vardır.
  • Ödem atıcı özelliği mevcuttur.

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Kereviz nasıl yenirse faydalı olur?

Kereviz, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Bu sebzenin isteğe göre yemeği yapılabileceği gibi salatası da yapılabilir. Kereviz yemeklerde çoğunlukla pişmiş haliyle kullanılır. Bu yüzden kereviz çiğ yenir mi konusu öne çıkar. Kereviz hem pişmiş hem de çiğ olarak tüketilebilen sebze çeşitleri arasında bulunur. Kerevizin olumlu etkilerinden yararlanmak için taze ya da çiğ yenmesi tavsiye edilir. Ancak çiğ tüketirken bu sebzenin iyice temizlenmesi büyük önem taşır. Özellikle çiğ olarak salatalarda kullanımı çok yaygındır. Ayrıca zeytinyağlı olarak da tüketimi mevcuttur. Kerevizin tüketim şekli çok fazladır. Bu sebzenin yaprakları çoğunlukla çorbalara ilave edilir. Kök bölümü ise sıklıkla yemeklerde tercih edilir.

Kereviz sapından ne yapılır?

Bu sebzenin gerek kökleri gerek yaprakları gerekse sapları rahatlıkla tüketilir. Yaprakları daha çok çorbalarda tercih edilirken kökleri ise yemeklerde pişirilerek kullanılır. Kerevizin sapları da en az yaprak ve kök kısmı kadar insan sağlığı açısından yararlıdır. Bu sebzenin en önemli özelliklerinden biri hem çiğ hem de pişirilerek tüketilmesidir. Kerevizin sapı da aynı şekilde isteğe göre yemeklere ilave edilerek yenebilir veya salatalara çiğ olarak eklenebilir. Genel olarak kereviz sapı kullanılarak yapılan yemekler şu şekildedir:

  • Bu sebzenin sapları kullanılarak salatalara katılabilir ve çiğ olarak tüketilebilir.
  • Saplarından lezzetli bir kavurma yapılabilir.
  • Saplarından çorba yapılabilir.
  • Sapları pişirilip yemek olarak tüketilebilir.
  • Sebzenin saplarının suyu çıkarılarak içilebilir.
  • Sabah kahvaltılarında omlet yaparken içine katılarak yenebilir.

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Kerevizde hangi vitaminler var?

Kereviz güçlü bir antioksidan özelliğine sahiptir. Ayrıca cilt sağlığı bakımında da olumlu etkileri mevcuttur. Kereviz hem vitamin hem de mineral açısından çok zengin bir sebze türüdür. Bu sebze yüksek oranda C vitamini içerir. C vitamini insan sağlığı yönünden çok önemli bir vitamin çeşididir. C vitamini dışında K vitamini, A vitamini, B6 vitamini ve E vitamini açısından da oldukça zengindir. Vitaminler harici bünyesinde kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, fosfor, sodyum, folik asit, riboflavin gibi minerallerde barındırır.

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